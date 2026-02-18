 Palermo, medico assolto dall'accusa di violenza sessuale
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Palermo, “violenza sessuale su 17 pazienti”. Medico assolto

Sotto accusa era un allergologo
IL PROCESSO
di
1 min di lettura

PALERMO – “Il fatto non sussiste”. La terza sezione del tribunale presieduta da Fabrizio La Cascia ha assolto l’allergologo Lorenzo Barresi dall’accusa di violenza sessuale. Erano 17 gli episodi contestati dalla Procura. Una decina le parti civili.

L’accusa contro il medico

Secondo l’accusa, che non ha retto, il medico avrebbe palpeggiato i seni delle pazienti senza che vi fosse una ragione sanitaria per farlo.

L’inchiesta nasceva dalla denuncia di una delle vittime. Si era presenta alla stazione dei carabinieri di Monreale per raccontare di aver subito le violenze sessuali. Aveva avuto una reazione allergica sul collo e sul viso. Insomma, i seni nulla c’entravano.

Il medico le avrebbe palpeggiato i capezzoli, dichiarandosi anche “ginecologo e mammologo”. Il giorno che si recò in studio la donna era stata messa in guardia da un’altra ragazza: “Ma sei sola io ti consiglio di non andare da sola”.

Il racconto di una ragazza

Una volta entrata nella stanza il medico l’avrebbe accolta con la frase: “Ma come sei bella, quanti anni hai”. La ragazza aveva parlato di “comportamento mostruoso” da parte del medico. Gli inquirenti piazzarono le telecamere nello studio dell’imputato.

La difesa del medico

Il dottore si è sempre difeso sostenendo di essersi limitato a visitare le donne e di non aver mai commesso alcuna violenza. I suoi comportamenti, dunque, sarebbero rientrati nella ordinaria attività medico. Una tesi che ha convinto il tribunale che ha deciso per un’assoluzione piena. L’imputato era difeso dagli avvocati Michelangelo Zito e Santi Terranova.

Leggi qui tutte le notizie di Palermo
Si parla di:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI