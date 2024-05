Mediolanum Padel Cup 2024: a Palermo arrivano le superstar

Al Country Time Club tanti colpi d'eccezione

PALERMO – Al Country Time Club di Palermo sbarca un parterre di grandi firme che hanno fatto la storia recente del padel, protagonisti della scena nazionale e internazionale. Il torneo Mediolanum Padel Cup 2024, Open FITP con 15mila euro di prize money – uno dei più alti mai registrati in Italia – ha chiuso le iscrizioni con alcuni colpi d’eccezione.

Il torneo del “Country”, club a un passo dalla magnifica spiaggia di Mondello, è iniziato il 27 maggio e vivrà il suo epilogo il 2 giugno, quando andranno in scena le finali dei due tabelloni. L’ingresso per assistere ai match è gratuito.

Le superstar

È il caso di Simone Cremona – otto volte campione italiano nel maschile e quattro nel misto, oro, argento e bronzo in maglia azzurra in tre edizioni degli Europei – numero 7 del ranking FITP e 123 del ranking mondiale FIP.

Staccato di una sola lunghezza sia nelle classifiche nazionali che in quella mondiale, ecco Daniele Cattaneo, che in coppia con Cremona ha vinto diversi titoli.I due giocheranno in coppia rispettivamente con Matias Del Moral e il classe 2004 Rodrigo Coello, numero 268 al mondo e fratello di Arturo Coello, numero uno al mondo e grande protagonista nel circuito Premier Padel.

Rodrigo è uno dei talenti emergenti della NextGen del padel mondiale. Cremona-Del Moral e Coello-Cattaneo sono rispettivamente le teste di serie numero 1 e 2 del draw maschile. E, ancora, ecco due ex top 20 della scena mondiale, uno classe 1981 e l’altro 1980: German Dario Tamame e Cristiano Marcelo Calneggia.

Proprio Calneggia è stato numero 1 italiano di recente, attualmente è numero 14 FITP e i due sono i numero 3 del tabellone – per molti anni protagonisti, punti di riferimento e ‘leyendas’ della disciplina.

Gli altri protagonisti

Teste di serie numero 4 sono invece gli spagnoli Daniel Muñoz Romero e Diego Rosell Garcia, giocatori di livello che impreziosiscono il tabellone della tappa palermitana della Mediolanum Padel Cup. Tra le presenze di spicco c’è anche un altro volto noto, stavolta locale: Antonio Terzo.

Oltre ad essere il maestro del Country Time Club è anche e soprattutto protagonista dell’affresco agonistico siciliano. E, a proposito di “fratelli di padel”, nel maschile c’è anche il 19enne Leonardo Abbate, fratello del siracusano Flavio, classe 2004, numero 12 della classifica FITP e grande protagonista nel circuito CUPRA FIP Tour in coppia con Giulio Graziotti. Leo Abbate giocherà proprio con Antonio Terzo.

Le star al femminile

Mentre si snoda il tabellone Open – le iscrizioni erano aperte ai tesserati agonisti FITP – l’appuntamento con le Superstar maschili e femminili è previsto da venerdì, quando nei due tabelloni, maschile e femminile, entreranno in scena i big.

Nel tabellone delle ragazze, troviamo cinque giocatrici protagoniste ai vertici del movimento nazionale e non solo, come nel caso di Lara Meccico e Chiara Giaquinta, numero uno del tabellone e rispettivamente numero 9 e 22 del ranking FITP.

Dall’altra parte del draw, teste di serie numero 2 sono due giocatrici di grande livello come Elsa Rebecca Terranova e Antonella Cavicchi: quest’ultima è numero 19 della classifica italiana, mentre Terranova è numero 17. Le teste di serie numero 3, sono la classe 2001 Clarissa Aima e Paola Ciabattoni (2000), quest’ultima numero 20 FITP. Letizia Dell’Agnese e Marina Garcia chiudono il quadrilatero delle teste di serie del tabellone femminile.