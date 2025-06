Padel, i big del ranking mondiale a Palermo per la Mediolanum Cup

Il torneo mette in palio un montepremi complessivo di 20.000 euro

Dal 23 al 29 giugno 2025 il grande padel internazionale tornerà al Country Time club di Palermo. Dopo il grande successo dello scorso anno, il circolo di viale dell’Olimpo ospiterà nuovamente la Mediolanum Padel Cup, seconda di 6 tappe del Cupra FIP Tour, il circuito mondiale della FIP, la Federazione Internazionale Padel.

Quest’anno infatti, la Mediolanum Padel Cup è diventata competizione internazionale e si sviluppa attraverso sei appuntamenti con altrettanti tornei della categoria Silver, che assegna punti per il Ranking mondiale FIP.

Il torneo, che avrà in tabellone alcuni dei migliori interpreti del circuito mondiale, metterà in palio un montepremi complessivo di 20.000 euro. Le qualificazioni avranno inizio martedì 24 giugno, mentre il giorno successivo prenderanno il via le partite del main draw con l’entrata in scena delle teste di serie. Tutte le partite del torneo saranno con ingresso gratuito.

A Palermo I big del Padel

A guidare il cast di stelle sarà lo spagnolo Alex Ruiz (soprannominato Captain America), 31 anni, attualmente numero 17 del mondo, ma con un passato da top 10 e un best ranking da numero 7. Ruiz è uno dei giocatori più spettacolari del circuito.

Mancino, potente, grande personalità in campo, rappresenta il prototipo del giocatore moderno capace di infiammare il pubblico e spostare gli equilibri di ogni match. Ruiz giocherà in coppia con Maxi Sanchez, altro superbig: è stato numero 1 al mondo e campione mondiale con l’Argentina nel 2021.

“Dopo il successo dello scorso anno, riportare al Country la Mediolanum Padel Cup rappresenta una conferma significativa per la città ed il nostro circolo – sottolinea il direttore del torneo, Francesco Palma –. Il padel è cresciuto tantissimo anche in Sicilia e siamo orgogliosi di offrire agli appassionati una settimana di sport ad altissimo livello. Siamo sicuri che gli appassionati risponderanno come sempre con entusiasmo”.

In concomitanza con la Mediolanum Padel Cup si disputerà al Country Time club un torneo di TPRA aperto ad una massimo di 50 coppie con classifica quarta e quinta fascia FITP. I vincitori riceveranno, tra l’altro, 2 biglietti per il Premier padeld di Milano e per la 36^ edizione dei Palermo Ladies Oper di tennis femminile (WTA 125 in programma dal 19 al 27 luglio al Contry).