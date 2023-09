MedTrade Volley Palermo, esordio a Catania con la nuova maglia

Pirrone: "Vogliamo portare più gente possibile al palazzetto"

1' DI LETTURA

PALERMO – Meno di un mese all’esordio nel campionato nazionale di Serie B2 (Girone L). La MedTrade Volley Palermo si prepara alla prima gara stagionale in programma sabato 7 ottobre, alle ore 18.30, al Pala Arcidiacono contro il Cus Catania. La prima partita tra le mura amiche, invece, sarà domenica 15 ottobre alle 17.30 nell’Oratorio di Sferracavallo, contro la VolleyValley Funivia dell’Etna.

Presentato il roster della squadra a disposizione della coach Linda Troiano per la stagione 2023/2024, la società palermitana ha svelato anche la nuova maglia, esclusiva, che sarà indossata solo dalla prima squadra. La t-shirt è celebrativa dei dieci anni della fondazione del club presieduto da Domenico Arena a luglio prossimo: si giocherà in biancazzurro come nella prima stagione del 2014.

Emozionato il commento del capitano della MedTrade Volley Palermo, Martina Pirrone: “Fantastico vedere quanta passione e amore mettano in ogni azione quotidiana tutti i componenti dello staff dirigenziale e tecnico, per metterci nelle migliori condizioni possibili di rendere al massimo. Abbiamo un solo compito quest’anno: vivere la stagione in serenità e portare quanta più gente possibile al palazzetto di Sferracavallo a tifare per noi. Vogliamo divertirci e farvi divertire”.