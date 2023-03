Meeting di Piediluco, il TeLiMar porta a casa tre medaglie

Un Oro, un Argento e un Bronzo per il Club dell'Addaura

Porta a Palermo un Oro, un Argento e un Bronzo la Canottieri TeLiMar, impegnata lo scorso week-end nel primo Meeting nazionale di Piediluco. Sulle acque del lago umbro, l’alfiere del Club dell’Addaura, Emanuele Gaetani Liseo, debutta alla grande in body azzurro con il doppio tesseramento Marina Militare/TeLiMar. Per lui, vittoria con l’ammiraglia del gruppo Olimpico, insieme a Giovanni Codato e Davide Comini delle Fiamme Oro, Alessandro Bonamoneta e Paolo Covini delle Fiamme Gialle, Davide Verità, Salvatore Monfrecola e Nunzio Di Colandrea della Marina Militare, con Enrico D’Aniello (Fiamme Oro) al timone.



Il mastino di Piana degli Albanesi conquista anche il podio nel Quattro senza senior con Paolo Covini, Davide Verità e Vincenzo Abbagnale (Fiamme Gialle/Marina Militare), oltre ad un ottimo quinto posto nel Due senza senior con Covini. Grande prestazione anche per i Canottieri Speciali di casa TeLiMar, con la piazza d’onore nel GIG a quattro PR3 II di Riccardo Venturella, Alessandro Aiello, Nicolò Fiorentino e Valeria Galioto, con Yunieldis Martinez Sourt al timone.



Si comporta bene anche Alessandro Durante, specialista di punta, nelle difficili specialità di coppia conquistando il primo posto in finale B nel Doppio pesi leggeri, in coppia con Di Zenobbio del CC Roma, e l’ottavo posto in singolo in finale B. Sempre in finale B da registrare la terza posizione in Doppio U19 di Nicolò Caltabellotta insieme a Lucio Cozzolino del Circolo Canottieri Irno. Caltabellotta aveva strappato il pass per Piediluco grazie alla vittoria nelle regate regionali.



“È stata un’esperienza come al solito completa. Grandi emozioni umane, oltre che ottimi risultati agonistici – commenta l’allenatore del team Paralimpico Yunieldis Martinez Sourt -. I ragazzi appena conclusa la premiazione già non vedevano l’ora di ripartire per il prossimo appuntamento. Dal 31 marzo al 2 aprile, infatti, parteciperemo ai Giochi nazionali Special Olympics, che da quest’anno si chiamano “Play The Games””.