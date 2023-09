Meeting internazionale a Radice Pura: Conti e il comparto surgelati

Etica green, aumento di fatturato: 10 anni di storia

CATANIA – “Un’azienda che fa la differenza, una realtà imprenditoriale non solo produttiva, ma generativa che investe nel territorio e nelle generazioni successive perché attraverso il lavoro nell’indotto si crea un ponte di collegamento importante con il futuro”.

Si possono raccontare così i 10 anni di Surgelato NC, attraverso le parole di Rosario Faraci, professore di economia e gestione delle imprese dell’Università degli studi di Catania, in occasione del business meeting internazionale, organizzato da Expo, per celebrare i 10 anni di Surgelato NC all’interno di Radice Pura Horticular Park.

Produttori mondiali a confronto

Un confronto con i più autorevoli produttori mondiali del settore del surgelato provenienti da Spagna, Marocco, Ecuador, Cile, Argentina, Irlanda, Mauritania, Tunisia, Grecia, India, Vietnam e Indonesia, e che ha visto la presenza tra i relatori, per Surgelato NC, il founder Sebastiano Conti, il direttore commerciale Sebastiano Guerrera, il responsabile HR Sebi Barbagallo, l’esperta di marketing Barbara Mirabella lo chef e ambasciatore dell’Etna, Seby Sorbello.

Un anniversario importante che ha ripercorso la storia e la crescita straordinaria dell’azienda, specializzata nell’importazione e nella distribuzione di prodotti surgelati, diventata punto di riferimento e leader del mercato nazionale ed internazionale, ma anche un’occasione per consolidare il rapporto con i clienti e fornitori e condividere con tutti i dipendenti il racconto esperienziale del brand ormai pronto a rispondere alle nuove tendenze di consumo responsabile e sostenibile.

Il numero dei dipendenti di Surgelato NC in questi anni è cresciuto quasi 4 volte di più della crescita del lavoro registrata nell’intero settore con +30,47 %, a fronte degli 8,72% del settore e del 7,92% delle 137 aziende più grandi, il che significa che è un’azienda che dà lavoro pagandolo regolamento al punto che il costo del lavoro è aumentato di più del 30%, con tutta la rete dei collaboratori diretti e indiretti regolarizzata, un aspetto fondamentale soprattutto nel nostro territorio.

“Sono stati dieci anni davvero importanti – dichiara Sebastiano Conti, Founder Surgelato NC – e siamo contenti di aver raggiunto questo traguardo che rappresenta il primo di una lunga serie. L’apertura del nuovo stabilimento di Messina è solo l’inizio di altri obiettivi che ci prefiggiamo di raggiungere nel 2024. A distanza di un anno abbiamo allargato il nostro raggio d’azione servendo 500 clienti, a fronte dei 100 del 2018. Il nostro percorso di crescita è stato possibile grazie alla dedizione dei dipendenti, alla fiducia dei clienti e alla collaborazione dei nostri partner in tutto il mondo”.

Il comparto dei surgelati si muove verso un’etica green, sostenuto da continui investimenti in innovazione di processo e di prodotto, con una fortissima valenza anti-spreco, sia nel consumo domestico che nella ristorazione.

“Abbiamo instaurato partnership solide in tutto il mondo – afferma Sebastiano Guerrera – importando prodotti da vari Paesi ed è al mercato internazionale che guardiamo con grande interesse. Nel contempo abbiamo investito sui nostri stabilimenti ampliando il parco mezzi con 10 camion che sono di nostra proprietà, puntando nella direzione della sostenibilità con la riduzione delle emissioni di C02 e sempre in costante aggiornamento”.

Le risorse umane sono fondamentali per l’azienda che ha puntato sulla riorganizzazione in un clima generativo di una cultura che possa essere il più familiare possibile e sulla crescita e la formazione delle persone come in ogni cultura organizzativa che si rispetti,all’interno di un modello a taratura mondiale.

Quella dei prodotti surgelati è la storia di una straordinaria “rivoluzione” alimentare, che ha modificato per sempre e in positivo il modo di mangiare e conservare il cibo, tant’è che oggi li consumano più di 9 italiani su 10.

Il surgelato quando è di qualità è una certezza che porta sulla tavola il valore aggiunto della costanza e della qualità, che per Surgelato NC rappresenta il punto di partenza e di arrivo.

In questi 10 anni del resto ha coniugato servizio al cliente e logistica di prossimità, alla qualità dei prodotti alla velocità dei servizi di trasporto, recapitando tempestivamente in tutto il territorio siciliano, con estrema professionalità e mantenendo sempre al sicuro tutte le prerogative e le caratteristiche dei surgelati.