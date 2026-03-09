 Incendio alla stazione centrale di Glasgow, crolla parte dell'edificio
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Mega incendio alla stazione di Glasgow, crollata parte dell’edificio

Il premier John Swinney (nella foto) si è detto "profondamente preoccupato"
SCOZIA
di
1 min di lettura

GLASGOW – Un mega incendio ha avvolto un edificio della stazione centrale di Glasgow, provocandone il crollo parziale. Lo scrive la Bbc, precisando che l’incendio è scoppiato in un negozio di sigarette elettroniche in Union Street. Decine di treni sono stati cancellati e la National Rail ha dichiarato che la stazione, la più trafficata della Scozia, rimarrà chiusa fino a nuovo avviso.

Non sono state segnalate vittime. Il primo ministro scozzese John Swinney si è detto “profondamente preoccupato” per quanto accaduto e ha esortato la popolazione a seguire i consigli dei servizi di emergenza.

Si parla di: ·

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI