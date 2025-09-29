Melilli, rapina aggravata e minacce: sono 4 gli arrestati

Le vittime sono gli agenti di polizia locale

SIRACUSA – Un’ordinanza di custodia cautelare per rapina aggravata e minacce a pubblico ufficiale è stata emessa nei confronti di quattro persone di Melilli (Siracusa): due uomini di 51 e 44 anni sono finiti in carcere mentre un 30enne e un giovane di 19 anni di sono stati posti agli arresti domiciliari.

Secondo le indagini, coordinate dalla Procura di Siracusa, il 17 scorso agosto, il vicecomandante della Polizia locale di Melilli aveva sequestrato cinque batterie di fuochi d’artificio che sarebbero serviti per un funerale.

Le aveva sistemate nell’auto di servizio per andarle a lasciare nel deposito del comando. In strada l’auto è stata fermata da una decina di persone che hanno minacciato il vicecomandante e recuperato dal portabagagli i fuochi d’artificio per poi fuggire.

Immediatamente sono scattate le indagini per identificare gli aggressori: grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza di un esercizio commerciale gli agenti della Polizia locale di Melilli hanno identificato i presunti responsabili.