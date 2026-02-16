 Meloni a Niscemi, Schifani: "Lavoriamo insieme per dare risposte"
Meloni a Niscemi, Schifani: “Lavoriamo insieme per dare risposte”

La premier nella cittadina nissena
L'EMERGENZA
di
PALERMO – “Ho sentito stamattina il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per aggiornarla sulle risorse già messe in campo dal governo regionale a sostegno dei territori siciliani colpiti dal ciclone Harry. Accolgo con grande apprezzamento il suo ritorno oggi a Niscemi e nelle altre aree interessate dall’emergenza. La sua presenza, accompagnata dal capo del dipartimento Protezione civile Fabio Ciciliano, conferma l’attenzione concreta verso le nostre comunità, già dimostrata con la prima visita dello scorso 28 gennaio”. Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, in un post Facebook.

“Collaborazione tra Regione e governo nazionale”

“In queste ore mi trovo a Roma per una serie di interlocuzioni istituzionali legate agli ulteriori interventi necessari, con l’obiettivo di accelerare procedure e risorse a sostegno di famiglie, imprese e amministrazioni locali – aggiunge Schifani -. La collaborazione tra governo e Regione Siciliana è fondamentale per garantire risposte rapide ed efficaci. Continuiamo a lavorare, insieme, per assicurare alla Sicilia il supporto e gli strumenti di cui ha bisogno in questa fase delicata”. 

