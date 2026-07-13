Meloni a Palermo: presiederà il Comitato per l’ordine e la sicurezza

La premier: "Grazie a magistratura e Forze dell'ordine per la banda dei Kalashnikov"

PALERMO – “Oggi a Palermo, anche per presiedere il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica”, ha scritto Meloni sui social. “A pochi giorni dal 34° anniversario della strage di via D’Amelio, il messaggio dello Stato è uno solo: contro la criminalità organizzata nessun passo indietro”.

La presidente del Consiglio ha quindi ringraziato “la magistratura e le Forze dell’ordine per aver fermato la banda dei Kalashnikov”, concludendo: “La legalità è la strada”.

Nel pomeriggio la premier parteciperà inoltre, al Museo del presente “Giovanni Falcone e Paolo Borsellino”, alla cerimonia di svelamento della Fiat Croma sulla quale viaggiavano Giovanni Falcone e la moglie Francesca Morvillo il 23 maggio 1992.