 Meloni a Palermo: presiederà il Comitato per l'ordine e la sicurezza
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Meloni a Palermo: presiederà il Comitato per l’ordine e la sicurezza

Giorgia Meloni
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La premier: "Grazie a magistratura e Forze dell'ordine per la banda dei Kalashnikov"
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PALERMO – “Oggi a Palermo, anche per presiedere il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica”, ha scritto Meloni sui social. “A pochi giorni dal 34° anniversario della strage di via D’Amelio, il messaggio dello Stato è uno solo: contro la criminalità organizzata nessun passo indietro”.

La presidente del Consiglio ha quindi ringraziato “la magistratura e le Forze dell’ordine per aver fermato la banda dei Kalashnikov”, concludendo: “La legalità è la strada”.

Nel pomeriggio la premier parteciperà inoltre, al Museo del presente “Giovanni Falcone e Paolo Borsellino”, alla cerimonia di svelamento della Fiat Croma sulla quale viaggiavano Giovanni Falcone e la moglie Francesca Morvillo il 23 maggio 1992.

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