Meloni: “Capisco La Russa, ma non sarei intervenuta”

Le parole della premier Giorgia Meloni sulle accuse di violenza al figlio del presidente del Senato.

1' DI LETTURA

“Per quello che riguarda il caso di Leonardo la Russa, comprendo da madre la sofferenza del presidente del Senato anche se non sarei intervenuta nel merito della vicenda”, ha detto la premier. “Tendo a sodalizzare per natura con una ragazza che denuncia e non mi pongo il problema dei tempi”. Così il presidente Giorgia Meloni in conferenza stampa, al termine del vertice Nato a Vilnius.