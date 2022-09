Meloni: “Dopo di noi spero vinca Vox”, Salvini: non c’è posto per Draghi

Le parole dei due leader del centrodestra

“Mi auguro che il centrodestra italiano guidato da Fratelli d’Italia vinca le elezioni e che questo possa aprire la strada a qualcosa di simile anche in Spagna tra qualche mese”: lo ha detto Giorgia Meloni all’agenzia di stampa spagnola Efe, rispondendo ad una domanda su Vox.

Salvini è tornato su Draghi: per lui, ha detto il leader della Lega rispondendo ad una domanda sul premio Usa come statista dell’anno, “non ci sono ruoli nel futuro eventuale governo”. Lo dico, ha precisato, ‘per rispetto anche nei confronti di Draghi. Perché se uno vota la Lega vota per la Lega, se uno vota per il centrodestra vota per il centrodestra’.