Meloni e il ‘dossieraggio’: “Un fatto gravissimo”

La reazione della premier

ROMA- Giorgia Meloni interviene sull’indagine di Perugia: “Ritengo gravissimo che in Italia ci siano dei funzionari dello Stato che hanno passato il loro tempo a violare la legge facendo verifiche su cittadini per poi passare informazioni alla stampa”, dice la premier, in Abruzzo per le Regionali. Situazione “estremamente grave” anche per il ministro Nordio. Schlein: “Uno scandalo, fare chiarezza”. Iv chiede di audire De Raho in commissione Antimafia. Giovedì audizioni di Cantone e Melillo al Copasir.