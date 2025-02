Meloni in visita da Papa Francesco: "È reattivo, abbiamo scherzato"

L'incontro e la nota di Palazzo Chigi

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni “si è recata al Policlinico Gemelli per fare visita al Santo Padre. Meloni ha espresso a Papa Francesco gli auguri di pronta guarigione, a nome del governo e dell’intera nazione”. Lo si legge in una nota di Palazzo Chigi. “Sono molto contenta di averlo trovato vigile e reattivo – ha detto Meloni – abbiamo scherzato come sempre. Non ha perso il suo proverbiale senso dell’umorismo”.

