Menfi, controllo dei carabinieri: denunce e sospensione di un’attività

Degli automobilisti sono risultati positivi all'alcol test

MENFI (AGRIGENTO) – Nella sera tra sabato 19 luglio e domenica 20 luglio, i carabinieri di Sciacca hanno eseguito un servizio di controllo del territorio.

In uno stabilimento balneare, il personale del NAS ha rilevato la mancata notifica all’Autorità competente della variazione dello stabilimento, sanzionata con 1.000 euro.

Il NIL ha accertato la presenza di 2 lavoratori in nero e 5 irregolari, con conseguente sanzione amministrativa pari a 7.800 euro, disponendo la sospensione dell’attività imprenditoriale per superamento della soglia del 10% di lavoratori in nero, con ulteriore sanzione da 2.500 euro.

Scoperte anche violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, con l’applicazione di sanzioni complessive, a carico del titolare, per 11mil 182euro e 85 centesimi e pagamenti in contanti al personale addetto alla sicurezza, in violazione delle norme vigenti che impongono la tracciabilità, con sanzione pari a 3mila 333euro e 32 centesimi.

Nel corso dei controlli alla circolazione stradale sono stati controllati numerosi veicoli ed effettuati test con etilometro, due dei quali con esito positivo. In entrambi i casi è scattato il ritiro della patente di guida.