Perchè i vaccini sono fondamentali e quando è previsto il richiamo.

Una donna di 51 anni è deceduta all’ospedale di Pescara dopo essere stata colpita da una meningite fulminante. L’episodio si è verificato nella giornata di sabato 4 aprile.

Dopo i primi sintomi, la donna è stata accompagnata in ospedale dai familiari. Gli accertamenti clinici hanno subito evidenziato un quadro estremamente grave, evoluto rapidamente fino al decesso nel giro di poche ore.

Come previsto dai protocolli, la Asl di Pescara ha avviato il tracciamento dei contatti stretti, già individuati e sottoposti a profilassi.

Ragazzo ricoverato in condizioni gravi

Oltre a quello della donna morta a causa di una forma fulminante, un altro caso di meningite è stato registrato a Chieti. Un 15enne residente è stato ricoverato in condizioni serie.

Il giovane si era presentato nella notte tra giovedì 2 e venerdì 3 aprile al pronto soccorso dell’ospedale cittadino con sintomi compatibili con l’infezione.

Dopo la diagnosi, è stato trasferito nel reparto di rianimazione pediatrica dell’ospedale di Pescara. La prognosi resta riservata, anche se si registrano segnali di risposta alle cure.

Scatta l’indagine epidemiologica

La Asl di Chieti ha attivato immediatamente l’indagine epidemiologica, concentrando l’attenzione sull’ambiente scolastico e su una palestra di Pescara frequentata dal ragazzo.

Anche in questo caso, tutti i contatti stretti sono stati individuati e sottoposti a profilassi, come previsto dalle procedure sanitarie.

I sintomi e l’intervento rapido

Il giovane era stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata di Chieti con sintomi importanti: febbre elevata, cefalea intensa, malessere diffuso e alterazioni dello stato di coscienza.

La diagnosi è stata formulata rapidamente, consentendo l’avvio immediato delle terapie e il trasferimento nella struttura di riferimento regionale per la pediatria.

Scuola e palestra sotto monitoraggio

Le autorità sanitarie hanno ricostruito gli spostamenti del ragazzo, disponendo la profilassi antibiotica per familiari, amici e contatti diretti.

Lo studente frequenta l’istituto tecnico Savoia di Chieti e una palestra di Pescara. Entrambe le strutture sono state informate, con interventi di sanificazione e attivazione del monitoraggio sanitario per studenti, personale e frequentatori.

Meningite, perchè colpisce in maniera fulminante

La meningite è un’infiammazione delle membrane che rivestono cervello e midollo spinale, chiamate meningi. Può essere causata da virus, batteri o, più raramente, da funghi.

I sintomi più comuni includono febbre alta, forte mal di testa, rigidità del collo, nausea, vomito, sensibilità alla luce e alterazioni dello stato mentale. Nei casi più gravi può evolvere rapidamente, come nelle forme fulminanti.

Le meningiti batteriche sono le più pericolose e richiedono un trattamento immediato con antibiotici e terapie di supporto in ospedale. Le forme virali, invece, sono generalmente meno gravi e spesso si risolvono spontaneamente.

Vaccini e richiami

La prevenzione si basa soprattutto sui vaccini, che proteggono dalle principali forme batteriche: meningococco (tipi B, C, ACWY), pneumococco ed emofilo di tipo B. In Italia queste vaccinazioni sono raccomandate e, in molti casi, incluse nei programmi pediatrici.

I richiami variano in base al tipo di vaccino. Per esempio, il meningococco C è previsto nell’infanzia con eventuale richiamo in adolescenza, mentre per il meningococco B il ciclo vaccinale si completa nei primi mesi di vita. Alcuni vaccini possono essere somministrati anche in età adulta, soprattutto in caso di rischio elevato o focolai.

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