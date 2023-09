Mercatini e bancarelle, in autunno anche al “Passiatore”

Le buste per l'assegnazione del suolo pubblico saranno aperte nei prossimi giorni

CATANIA – Dal 16 settembre e fino a dopo la Festa dei Morti. Catania si prepara a un autunno pieno di mercatini e bancarelle, non solo nel cuore del centro storico. Nei prossimi giorni saranno aperte le buste per il bando di assegnazione del suolo pubblico alle associazioni o agli artigiani e hobbisti che volessero vendere i propri prodotti nelle casette di legno installate in giro per la città. Cioè alla villa Pacini, in via Montesano, in via Minoriti e in via VI Aprile, meglio nota come il “passiatore“, nei pressi della Stazione Centrale.

La delibera con la quale la giunta comunale approva l’iniziativa è datata 25 luglio 2023. Il sindaco e gli assessori approvano “la programmazione dell’attività per la realizzazione di mercatini artigianali su aree pubbliche in occasione di festività, eventi o altri periodi dell’anno con maggiore affluenza turistica“. L’obiettivo è quello di “contribuire a rivitalizzare l’area del centro storico, migliorandone la fruizione da parte dei cittadini e dei visitatori”.

“Rivalutare la vita culturale del centro”

Del resto, i mercatini nel capoluogo etneo si fanno da tempo, e i più conosciuti sono forse quelli del periodo natalizio. “Alla stregua di quanto tradizionalmente avviene anche nelle altre città a vocazione turistica”, si legge nella delibera della giunta. I mercatini diventano quindi, per l’amministrazione, l’occasione per “rivalutare la vita sociale, culturale e aggregativa all’interno del centro cittadino”. L’installazione delle bancarelle di legno viene definita “un’iniziativa completa, che raccolga nel suo insieme tradizione e intrattenimento” e che “valorizzi e completi il contesto artistico quale è il centro di Catania”.

“Portare avanti le tradizioni”

Gli spazi per la “vendita di prodotti artigianali di modico valore, oltre a quelli realizzati da hobbisti e operatori dell’ingegno” vengono identificati come una possibilità di “portare avanti con professionalità e competenza le tradizioni della città, in grado di attrarre persone da tutta la provincia, ma anche significativi flussi turistici di più ampio bacino”.

Secondo la programmazione dell’amministrazione, i mercatini saranno installati in quattro occasioni diverse, ciascuna per la durata di circa dieci giorni. Prima dal 16 al 25 settembre, poi dal 30 settembre al 9 ottobre, continuando dal 14 al 23 ottobre, per finire dal 28 ottobre al 5 novembre. Chi si aggiudicherà i posti, si scoprirà quando verranno aperte le buste delle candidature. La seduta di lettura delle offerte si svolgerà il prossimo 4 settembre.