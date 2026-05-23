Messina, abusi sulla figlia minorenne della compagna: arrestato 51enne

Indagini dei carabinieri

MESSINA – I carabinieri della compagnia di Messina Centro hanno arrestato un 51enne, accusato di “atti sessuali con minore” commesse ai danni della figlia della propria compagna.

Messina, abusi sessuali

L’arresto scaturisce – dicono gli investigatori – dalla collaborazione istituzionale costantemente intrattenuta dai Reparti dell’Arma con gli istituti scolastici del territorio, nell’ambito della quale era stata segnalata la possibilità che un’alunna fosse vittima di abusi.

I carabinieri ieri sera hanno sorpreso l’uomo che si era appartato in una zona isolata di “Zafferia” in compagnia della minore, a bordo della propria autovettura. L’indagato è stato portato nella Casa Circondariale di Messina Gazzi, mentre la minore è stata affidata al padre e trasportata al Policlinico per essere visitata.