Messina, al via la pulizia del Canale degli Inglesi e dei fondali di Ganzirri

Gli interventi in vista dell'estate

MESSINA – La Città Metropolitana di Messina sta per avviare le operazioni di apertura e pulizia del Canale degli Inglesi, un’attività strategica finalizzata a garantire la continuità dello scambio idrico tra il Mar Tirreno e il sistema lacustre di Ganzirri e Faro. L’intervento si è reso necessario a causa del progressivo accumulo di sedimenti sabbiosi trasportati dalle mareggiate invernali, fenomeno naturale che, con cadenza ciclica, rischia di compromettere la regolare apertura verso il mare e di alterare il delicato equilibrio ecologico della Riserva Naturale Orientata di Capo Peloro. La piena efficienza del Canale degli Inglesi rappresenta una condizione imprescindibile per assicurare il corretto ricambio delle acque e la stabilità chimico-fisica dell’intero habitat lagunare.

Le attività programmate in questo periodo assumono una rilevanza ancora maggiore in vista dell’approssimarsi della stagione estiva, fase in cui l’innalzamento delle temperature atmosferiche può determinare un aumento di quella delle acque superficiali e profonde, alterando il naturale equilibrio termico dell’ecosistema lacustre.

Le operazioni includeranno la bonifica del Canale Margi, indispensabile per mantenere la connessione idraulica tra il Pantano Piccolo e il Pantano Grande, oltre alla periodica rimozione delle masse algali in eccesso. Il vicesindaco Flavio Santoro ha definito l’intervento “un atto di responsabilità verso un ecosistema unico”, sottolineando come la stabilità del sistema idraulico costituisca il presupposto essenziale per garantire un equilibrio sostenibile tra tutela della biodiversità e salvaguardia delle attività produttive locali.