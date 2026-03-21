Messina, arrestata romana di 35 anni in auto con 30 chili di droga

L'operazione della squadra mobile di Caltanissetta sulla A-18

MESSINA – Insospettabile in auto con trenta chili di droga. Arrestata dai poliziotti della squadra mobile di Caltanissetta una 35enne romana che viaggiava con un’auto a noleggio a Messina. Denunciati 4 presunti complici. La droga era conservata in due borsoni nel bagagliaio della vettura.

Da indagini della squadra mobile di Caltanissetta si era appreso come fosse imminente il transito di un ingente carico di droga, proveniente dal centro Italia, destinato alla Sicilia, trasportato a bordo di un’autovettura a noleggio.

I servizi predisposti dagli investigatori nisseni al porto di Messina e al punto di imbarco di Villa San Giovanni nella tarda serata di lunedì 16 marzo, hanno permesso di individuare il mezzo, a bordo della nave traghetto diretta in Sicilia, condotto da una donna.

La stessa, durante l’osservazione dei poliziotti, è stata notata dialogare con altri giovani, facendo ipotizzare che viaggiasse in loro compagnia. Dopo lo sbarco, l’auto ha effettuato diverse manovre e deviazioni repentine tra le strade di Messina per cercare di eludere eventuali pedinamenti. Una volta uscita dal centro urbano la macchina sospetta ha imboccato l’autostrada A-18 in direzione Catania.

Durante il percorso i poliziotti hanno notato che la macchina era seguita da un’altra vettura di grossa cilindrata con 4 persone a bordo. Entrambi i mezzi sono stati bloccati nei pressi del casello autostradale di Messina. Durante la perquisizione dell’auto a noleggio condotta dalla trentacinquenne sono stati sequestrati 28 chili di hashish, oltre 1 chilo di cocaina e 2 di marijuana. I quattro occupanti dell’altro mezzo, ritenuti staffetta alla donna, tutti residenti a Roma, sono stati identificati e denunciati per concorso in detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e uno anche per porto illegale di due coltelli. La donna è stata condotta in carcere dopo la convalida dell’arresto da parte del gip del Tribunale di Messina.