Messina, sei arresti per droga: il gruppo “usava” anche minori

MESSINA – I carabinieri stanno eseguendo un’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Messina, su richiesta della Dda, nei confronti di 7 persone, per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti. Di queste persone due sono destinatarie della custodia cautelare in carcere, quatto agli arresti domiciliari e uno è stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Dalle indagini è emerso che il gruppo criminale era dedito allo smercio di marijuana, a Messina e, principalmente, nel villaggio di Faro Superiore. Gli indagati avrebbero posto in essere un’attività di spaccio, in modo sistematico, organizzata con una base logistica, addetti allo smercio della droga e vere e proprie vedette. Gli appartenenti al gruppo si sarebbero avvalsi anche di due figli minorenni per l’occultamento della droga. In precedenza, nell’ambito della stessa indagine, erano state arrestate nove persone e sequestrati circa 500 grammi tra marijuana e cocaina.