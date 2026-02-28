Il sindaco dimissionario si ricandiderà e replica al candidato del centrodestra

MESSINA – “È piuttosto surreale leggere le dichiarazioni del candidato Marcello Scurria, che oggi tenta di stravolgere e mistificare la realtà raccontando una storia che semplicemente non esiste”. Lo dice il sindaco dimissionario di Messina, Federico Basile (che si ricandiderà alle prossime amministrative), replicando alle dichiarazioni del candidato del centrodestra.

“A Messina il risanamento è stato per anni soltanto un argomento da campagna elettorale. Fino al 2018 si è parlato molto, ma si è fatto poco. È la storia a dirlo – prosegue -. Gli atti amministrativi, le ordinanze, la sequenza di leggi emanate dal 2018 in poi raccontano di un impegno concreto che prima non c’era mai stato”.

“Chi oggi parla di ‘lavoro sporco fatto da altri’ dovrebbe spiegare ai messinesi – aggiunge – una cosa molto semplice: il risanamento è stato possibile grazie a una collaborazione istituzionale ampia, ma sono state le politiche abitative messe in campo prima dalla governance De Luca e poi da quella Basile a trasformare le promesse in atti concreti, cantieri aperti e nuove case consegnate”.

“Negare tutto questo significa proporre una versione comoda per la campagna elettorale. Non permetteremo che venga cancellato il lavoro amministrativo svolto in questi anni per trasformare parole e slogan in presunti risultati tangibili che nessuno aveva mai prodotto prima di noi”.

“La differenza è tutta qui: c’è chi utilizza il risanamento oggi ancora una volta esattamente come trent’anni fa, come strumento di propaganda politica e chi, invece, lo ha portato avanti assumendosi la responsabilità di governare. I messinesi sanno distinguere tra slogan e risultati così come sanno distinguere tra uomini di buona volontà e finti Samaritani ben pagati”, conclude Basile.

SEGUI LE NOTIZIE DELLA PROVINCIA DI MESSINA