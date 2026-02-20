Messina, il centrodestra è unito: Scurria candidato sindaco

La decisione durante il vertice

MESSINA – “Marcello Scurria è il candidato sindaco di Messina sostenuto dall’intera coalizione di centrodestra e dalle liste civiche che si riconoscono in un progetto condiviso di rilancio, sviluppo e rinascita della città”.

L’annuncio arriva con una nota, quando ancora i segretari regionali di Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Noi Moderati, Grande Sicilia-MPA e Democrazia Cristiana sono riuniti al vertice regionale del centrodestra.

Un incontro unitario, sottolineano, “che ha portato a una scelta chiara e convinta, nel segno della coesione e della responsabilità”.

Scurria candidato sindaco

Un passato nei Ds, di cui è stato l’ultimo segretario, prima della nascita del Pd, Marcello Scurria ha recentemente ricoperto il ruolo di sub-commissario per il risanamento delle baraccopoli di Messina. È molto vicino alla sottosegretaria per i rapporti col Parlamento Matilde Siracusano, di Forza Italia.

“La candidatura di Scurria – spiegano i segretari dei partiti di centrodestra – rappresenta la sintesi di un percorso politico fondato su competenza, visione e concretezza, con l’obiettivo di offrire a Messina un’amministrazione solida e capace di affrontare le sfide future”.

Luigi Genovese, esponente del Mpa – Grande Sicilia e presidente dell’Ast, è stato difeso da Scurria nel ricorso per il seggio conteso all’Ars. Genovese sostiene che la scelta di Scurria “rappresenta un passaggio politico importante, che conferma la volontà di presentarci ai cittadini con una proposta credibile, autorevole e coesa”.

“Grande Sicilia – MPA – prosegue Genovese – ha contribuito con convinzione a questo percorso, nella consapevolezza che la città abbia oggi bisogno di stabilità amministrativa, programmazione strategica e capacità di governo. L’unità della coalizione è un valore, ma lo è ancor di più la qualità del progetto che intendiamo offrire a Messina e ai messinesi”.