Dopo 117 anni la giornata è dedicata a chi perse la vita o i propri cari

MESSINA – A Messina si è svolta la cerimonia di commemorazione per le vittime del terremoto del 28 dicembre 1908, i superstiti e gli orfani. Si è svolta nel luogo simbolicamente dedicato alla memoria collettiva della città, Largo 28 Dicembre 1908, alle spalle del campanile del Duomo intitolato alle vittime del sisma.

Il sindaco Federico Basile ha rivolto un forte richiamo al valore della memoria e al significato simbolico del luogo: “Ci ritroviamo qui, davanti a questa colonna votiva, eretta dal Comune nel 1958 in occasione del 50° anniversario del terremoto”.

“La Giornata del terremoto”

“Oggi, dopo 117 anni, ci ritroviamo in questo spazio che, grazie alla legge regionale proposta da Antonio De Luca istitutiva della ‘Giornata del terremoto’, l’amministrazione comunale – in sinergia con la Commissione toponomastica, Storia patria, Messina sacra, la Soprintendenza e la Prefettura – ha voluto intitolare al ’28 Dicembre 1908. Alle Vittime, agli orfani e a coloro che non fecero più ritorno’”.

Il sindaco ha ripercorso le ore, i minuti e i secondi che segnarono per sempre la storia della città: “28 dicembre 1908. Ore 5.21. Un boato tremendo, assordante, sordo. Trentadue secondi dopo la città di Messina era in macerie”. Basile ha ricordato come, con l’incendio dell’anagrafe del Municipio, furono cancellati per sempre memoria, identità, atti di proprietà: andarono in fumo alberi genealogici, vincoli parentali, titoli di provenienza dei beni.

All’iniziativa erano presenti anche gli assessori Enzo Caruso e Massimiliano Minutoli, rappresentanti della deputazione nazionale e regionale messinese e autorità militari e religiose.

SEGUI LE NOTIZIE DELLA PROVINCIA DI MESSINA