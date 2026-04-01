 Messina, i controlli della finanza portano alla scoperta di 10 lavoratori in nero
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Messina, controlli in tre attività: scoperti 10 lavoratori in nero

evasione fiscale
L'operazione della guardia di finanza
FIAMME GIALLE
di
1 min di lettura

MESSINA – Scoperti dieci lavoratori in nero, tra cui un beneficiario dell’assegno di inclusione, la misura introdotta per sostituire il Reddito di cittadinanza, e un percettore di Naspi, l’indennità di disoccupazione, e uno irregolare. E’ il bilancio dei controlli eseguiti da Finanzieri del comando provinciale di Messina, con la collaborazione degli ispettori dell’Inps, in tre esercizi commerciali della città dello Stretto.

Dopo le verifiche sono stati emessi, nei confronti dei titolari delle tre aziende, i provvedimenti amministrativi di sospensione dell’attività imprenditoriale, in quanto l’impiego di lavoratori in nero superava il 10% della manodopera regolarmente assunta, ed è stata contestata la cosiddetta maxi sanzione, una pena pecuniaria che prevede importi incrementati in base ai giorni di impiego di personale “in nero”.

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