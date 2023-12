Messina, cresce il fatturato di Caronte & Tourist: stabile l’occupazione

Il bilancio di sostenibilità

MESSINA – È aumentato nel 2022 il fatturato del gruppo Caronte & tourist di Messina dimostrando ancora una volta di essere dotato di grande resilienza e capacità di adattamento, soprattutto alla luce dei cambiamenti che si sono verificati in business direttamente legati al settore del trasporto marittimo dopo la guerra in Ucraina.

Caronte & Tourist, il bilancio

È quanto emerge dalla presentazione del Bilancio di sostenibilità la compagnia di navigazione che sottolinea di “avere saputo rispondere prontamente e gestire situazioni complesse derivanti da questa situazione di crisi che ha portato, per fare un esempio, a un aumento vertiginoso del costo del carburante pari al 94%”. “Nonostante tutto – spiega Caronte & toruist – è pure rimasto stabile il livello occupazionale (+1,2% rispetto al 2021 con 43 nuove assunzioni); il numero dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato è aumentato del 14% circa rispetto al 2021 ed è proseguito il processo di stabilizzazione del personale dipendente, in particolare, nell’ambito del rinnovo del contratto integrativo relativo a Caronte & Tourist Isole Minori. Nel piano di investimenti 2023 e il 2027 ci sono risorse per nuovi progetti imprenditoriali, nuove navi, nuove assunzioni e per il rinnovo della flotta in chiave green”. “Continuiamo a ritenere un obiettivo praticabile – ha ricordato l’Ad Pietro Franza – una mobilità sostenibile, aperta, sicura e inclusiva. A ritenerci strumento di connessione tra luoghi, culture, comunità. A pensare di poter svolgere un ruolo di promozione e trasmissione di valori che contribuiscono allo sviluppo non solo economico dei territori in cui operiamo, insieme al normale e quotidiano impegno per rendere il nostro servizio di trasporto all’altezza di una domanda sempre più esigente e di un reticolo normativo che giustamente alza l’asticella della sicurezza”.

“Siamo orgogliosi della nostra storia – ha detto Tiziano Minuti, responsabile del personale e della comunicazione del gruppo Caronte & tourist – orgogliosi di averla scritta e raccontata insieme ai tanti che sono rimasti sempre al nostro fianco con dedizione, passione, generosità e competenza”.