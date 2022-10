Messina, danneggiati i mezzi della croce rossa

Razza: "Gesto infame"

MESSINA – “Questa notte i mezzi della Croce Rossa di Messina sono stati danneggiati da alcuni vigliacchi senza nome. Le ruote di tutte le vetture, comprese quelle utilizzate per il soccorso, sono state bucate, rendendo impossibile il servizio. Un gesto infame”. Così l’assessore alla Salute della Regione Siciliana, Ruggero Razza.

“La Croce Rossa Italiana, con il lavoro dei suoi volontari, svolge ogni giorno un ruolo fondamentale per tutti noi ma, soprattutto, per i più bisognosi – aggiunge Razza -. Lo abbiamo visto in diversi momenti della nostra storia e, negli ultimi anni, durante le fasi più cupe della pandemia. Sia chiaro: chi attacca la Croce Rossa attacca tutti i cittadini siciliani”. E sull’episodio di Messina: “Mi auguro che le autorità facciano chiarezza, al più presto, e che i colpevoli siano assicurati alla giustizia”.