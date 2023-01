Messina Denaro, il racconto a ‘Le Iene’ e i dubbi degli inquirenti

Diverse incongruenze

1' DI LETTURA

PALERMO – Un testimone ha raccontato all’ex Iena Ismaele La Vardera, ora vicepresidente della commissione Antimafia siciliana, di aver partecipato, due anni fa circa, a festini hard col boss Matteo Messina Denaro.

Il racconto a ‘Le Iene’

Agli incontri a luci rosse, che si sarebbero svolti in una villa in provincia di Palermo, avrebbero preso parte anche un esponente delle forze dell’ordine, un medico e un politico. Il racconto verrà trasmesso domani, in prima serata, su Italia 1. Sulla testimonianza e sull’attendibilità dell’uomo, ascoltato dai carabinieri del Ros, gli inquirenti stanno facendo accertamenti. Nel racconto ci sarebbero diverse incongruenze.

La perquisizione

Il testimone avrebbe detto di non essere stato a conoscenza della vera identità dell’uomo dei festini, che gli sarebbe stato presentato con il nome di Andrea. Solo dopo l’arresto avrebbe capito di chi si trattava. Oggi, intanto, è stato il giorno della perquisizione nell’abitazione e nell’attività commerciale di Maria Mesi, la donna che alla fine degli anni Novanta intrattenne una relazione sentimentale con Messina Denaro.