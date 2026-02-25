Messina e Agrigento, Faraone lancia le candidature di Musolino e Lala

Il vicepresidente di Italia Viva punta su due proposte al femminile

PALERMO – “Noi continuiamo a pensare che sia necessario allargare la coalizione di centrosinistra, coinvolgendo tutte le energie civiche disponibili, senza preclusioni ideologiche e senza veti incrociati”. Lo dice Davide Faraone, vicepresidente di Italia Viva-Casa Riformista.

“Queste elezioni – ha detto – si vincono con alleanze larghe, ma anche con candidature autorevoli e di rottura, capaci di parlare oltre i confini tradizionali delle forze riformiste e progressiste. Per Messina chiederemo un confronto serio nella coalizione su un nome autorevole e profondamente radicato nella città come Dafne Musolino: senatrice, donna di esperienza, forte, coraggiosa, competente, con una presenza costante sul territorio e la capacità di intercettare un consenso ampio”.

“Per Agrigento – continua – proponiamo un’altra donna, Roberta Lala, che in questi anni si è distinta per battaglie nette e coerenti contro una pessima amministrazione, incapace persino di valorizzare fino in fondo il progetto Agrigento Capitale e oggi riproposta con la candidatura del ‘dinosauro’ Calogero Sodano. A volte ritornano. Mettiamo sul tavolo due donne per guidare due città importanti. Adesso serve una scelta rapida. E soprattutto serve che prevalga la voglia di vincere, non quella di limitarsi a partecipare”, conclude.