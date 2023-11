Messina, eletti i vicepresidenti del consiglio comunale: ecco chi sono

Completato l'ufficio di presidenza

MESSINA – Il Consiglio comunale ha proceduto ieri sera alla votazione dei due vicepresidenti. Con sedici preferenze, alla seconda votazione, è stato eletto vicepresidente vicario il consigliere Mirko Cantello, quindici per Serena Giannetto e una scheda bianca. Nella prima votazione, invece, quindici per Cantello, quindici per Giannetto e due schede bianche.

Gli scrutini

Con sedici preferenze, alla seconda votazione, è stato eletto vicepresidente supplente Giandomenico La Fauci, quindici per Raffaele Rinaldo e una scheda bianca. Nella prima votazione, invece, sedici per La Fauci, tredici per Rinaldo, due per Antonella Russo e una scheda bianca.

La prossima riunione

Completato l’ufficio di presidenza, il Consiglio è stato aggiornato a domani, mercoledì 8, alle ore 13.30, con all’ordine del giorno la trattazione di varie proposte di deliberazione di riconoscimento debiti fuori bilancio.

