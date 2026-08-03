 Messina, estratta la quarta vittima dalle macerie: chi è
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Messina, estratta la quarta vittima dalle macerie: identificata

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Si tratta di Sara Leone.
la tragedia
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1 min di lettura

MESSINA – I vigili del fuoco hanno estratto la quarta vittima, durante gli scavi nel cratere del crollo dell’edificio di via Pistunina.

Messina, estratta la quarta vittima

I famigliari, assistiti dalle autorità, hanno identificato la vittima: è Sara Leone. La notizia è stata confermata a LiveSicilia dai vigili del fuoco.

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Sale quandi a quattro il bilancio delle vittime. Oltre a Sara Leone sono stati recuperati l’imprenditore Carmelo Leone, proprietario dell’immobile, venerdì scorso, Rosa Leone e Alessandra Frazzica, giovane commessa del negozio situato al piano inferiore, estratte senza vita sabato.

Dispersi risultano ancora due uomini: Santino Magazzù e il collaboratore domestico Lhairu Warnakulasuriya.

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