MESSINA – I vigili del fuoco hanno estratto la quarta vittima, durante gli scavi nel cratere del crollo dell’edificio di via Pistunina.
Messina, estratta la quarta vittima
I famigliari, assistiti dalle autorità, hanno identificato la vittima: è Sara Leone. La notizia è stata confermata a LiveSicilia dai vigili del fuoco.
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Sale quandi a quattro il bilancio delle vittime. Oltre a Sara Leone sono stati recuperati l’imprenditore Carmelo Leone, proprietario dell’immobile, venerdì scorso, Rosa Leone e Alessandra Frazzica, giovane commessa del negozio situato al piano inferiore, estratte senza vita sabato.
Dispersi risultano ancora due uomini: Santino Magazzù e il collaboratore domestico Lhairu Warnakulasuriya.