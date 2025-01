Messina, falsi incidenti e richieste di soldi: anziani truffati, 4 arresti

I militari parlano di un "consistente numero di segnalazioni al 112"

MESSINA – Falsi incidenti e richieste di soldi. Aumentano le segnalazioni di truffe agli anziani nel Messinese. I carabinieri hanno arrestato quattro persone. I particolari.

Messina, falsi incidenti e richieste di soldi

I carabinieri parlano di un “consistente numero di segnalazioni al 112 da parte di anziani che hanno riferito di tentate truffe”. Numerosi i casi accertati, per esempio nella zona tra Taormina e Giardini Naxos, “in soli due giorni – scrivono i militari dell’Arma – ci sono stati ben 8 casi di tentativi, in cui uomini, con le scuse più disparate, hanno cercato di ingannare anziane e anziani, dicendo ad esempio che il figlio era stato trattenuto in caserma o che la figlia aveva causato un incidente stradale”.

In alcuni casi hanno passato il telefono a una donna che, piangendo, si spacciava per la parente vittima di incidente, che chiedeva di consegnare tutto l’oro perché altrimenti avrebbe rischiato un anno di carcere.

Il truffatore, poi, “diceva che sarebbe arrivata una pattuglia dei carabinieri – hanno ricostruito gli investigatori – per prendere i preziosi. In molti episodi le persone contattate non hanno dato ascolto, sapendo di avere a che fare con tentativi di truffe, e in qualche caso i truffatori, dopo la telefonata, si sono presentati a casa della vittima, allontanandosi subito dopo l’arrivo di qualche parente o vicino di casa”.

Le vittime e le denunce

Fondamentali le campagne di prevenzione dei carabinieri, alcuni anziani avevano partecipato agli incontri con i carabinieri per prevenire i tentativi di truffa, “adottando le giuste precauzioni che hanno evitato il raggiro e segnalando subito l’accaduto al numero di pronto intervento 112”.

Nelle ultime settimane, i carabinieri del comando provinciale di Messina, grazie alle segnalazioni tempestive al 112 dei cittadini e alle denunce dettagliate di alcune persone anziane colpite, hanno scoperto casi di truffa, arrestando quattro persone.

Due individui di origine campana sono stati arrestati il 21 dicembre scorso, dopo che avevano truffato un’anziana di Santa Teresa di Riva. Un uomo e una donna, entrambi della provincia di Catania, invece, sono stati arrestati il 10 gennaio in esecuzione di misura cautelare, dopo un’indagine condotta dai carabinieri della compagnia di Mistretta, da cui sono emersi gravi indizi per una truffa subita da un’anziana mistrettese nel maggio 2024.