Il femminicidio di Sara, trovato un coltello: accertamenti in corso

Era distante dal luogo dell'omicidio della studentessa

I carabinieri hanno trovato un coltello, distante dal luogo del delitto ma lungo la strada che Stefano Argentino potrebbe avere percorso per allontanarsi dopo l’omicidio di Sara Campanella. O meglio è stato un cittadino a segnalarne la presenza ai bordi di una strada.

Gli investigatori tenderebbero ad escludere che sia l’arma usata per assassinare la studentessa a Messina. Non è sporco di sangue e non avrebbe caratteristiche tali da provocare la ferita mortale alla gola.

Per fugare ogni dubbio è stato chiesto ai periti che stanno eseguendo l’autopsia di valutare l’eventuale compatibilità fra il coltello e le ferite alla scapola e alla gola inferte alla vittima.

Argentino nel corso dell’interrogatorio non ha fatto riferimento all’arma, né indicato il luogo dove se n’è disfatto. Non si può escludere che sia stato aiutato da qualcuno, così come per spostarsi da Messina a Noto dove è stato arrestato dai carabinieri.