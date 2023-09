Messina, Giovanni Lombardo è il nuovo presidente della Corte d’appello

Attualmente è il presidente di sezione della Corte di Cassazione

MESSINA – Giovanni Lombardo, attualmente presidente di sezione della Corte di Cassazione, è il nuovo presidente della Corte d’appello di Messina. Lo ha nominato all’unanimità il plenum del Csm. “Lombardo è uno dei presidenti di sezione più brillanti, è un rammarico perderlo per la Corte di Cassazione perché ha dato un impulso di innovazione non scontato” ha detto la presidente della Corte Margherita Cassano ringraziando il magistrato per il suo apporto “intelligente e fattivo”. Lombardo è in Cassazione dal 2013, in precedenza è stato tra l’altro consigliere alla Corte d’appello di Catania e pm nella procura della stessa città addetto alla direzione distrettuale antimafia