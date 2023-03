Messina, il comandante dei vigili urbani: “Serve aumento organico”

E' stato anche presentato un bilancio delle attività nel 2022.

1' DI LETTURA

MESSINA – “Il nostro corpo è reduce da un periodo speciale, simile a un evento bellico, quello della pandemia, in cui ci siamo ritrovati, con l’amministrazione comunale, ad applicare regole sanitarie e sociali nuove e impensabili, con grandi rischi per la vita. Un impegno che si tende a rimuovere, nella speranza di non doverlo vivere più, ma di cui bisogna essere orgogliosi. Si rammenta che l’organico della Polizia Municipale di Messina è sottodimensionato rispetto a quanto previsto dalla pianta organica del Comune, che prevede un totale di 474 unità; con una carenza di 169 unità (-35,65%)”. Lo ha detto il comandante della polizia municipale di Messina Stefano Blasco in occasione dei 175 anni della creazione dei vigili urbani messinesi.

Il bilancio delle attività nel 2022

E’ stato anche presentato un bilancio delle attività nel 2022. Sono aumentati i verbali per mancato rispetto del codice della strada che passano da 98.534 del 2021 a 122.505 del 2022 (+19,56%). Gli incidenti stradali passano da 1.183 del 2021 a 1.155 del 2022 con un lieve decremento pari a -2,36%. Nessuna variazione tra quelli rilevati con feriti che nel 2021 erano 618 mentre nel 2022 sono stati 617. In aumento il numero delle persone decedute che passano da 9 a 11 (+18,18%) . Le ordinanze sui trattamenti sanitari obbligatori emesse dal sindaco sono state nel 2022 123 e di queste 67 sono state eseguite fuori comune.