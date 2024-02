Il questore Gabriella Ioppolo lascia Messina: promozione al ministero

Il saluto: "Lascio una squadra straordinaria"

MESSINA – Il questore di Messina Gabriella Ioppolo lascia Messina per un incarico ministeriale che la attende a Roma, era a Messina dall’aprile 2022. Ioppolo ha puntato al contrasto di reati come lo spaccio di sostanze stupefacenti che ha portato al sequestro di ingenti quantitativi di droga destinati al mercato cittadino e acceso i riflettori su un fenomeno in evidente crescita.

Il saluto del Questore

“Ringrazio il prefetto – ha detto Ioppolo – che con la sua azione illuminata ha assicurato in ogni circostanza l’efficiente ed efficace coordinamento delle forze di polizia. A Messina lascio una straordinaria squadra di poliziotti, che guidati da eccezionali funzionari – che ancora una volta ringrazio di cuore – riusciranno a mantenere alti gli standard di sicurezza raggiunti”.