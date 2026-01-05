Messina, inchiesta sull’ex rettore Cuzzocrea: altri 3 indagati

Concorso in peculato e falso

MESSINA – Nell’inchiesta sui presunti rimborsi irregolari o gonfiati all’Università di Messina che aveva portato nel 2023 alle dimissioni dell’ex rettore Salvatore Cuzzocrea la Procura ha iscritto nel registro degli indagati, anche due ex segretari amministrativi ed un ex direttore della facoltà di Scienze chimiche, biologiche, farmaceutiche e ambientali.

Si tratta di Leonarda Urzi’, che fu segretaria amministrativa fino al 2022, di Antonino Zagami, segretario amministrativo dal 2022 al 2023 e Sebastiano Campagna, direttore dal 2019 al 2023. Nell’ambito dell’inchiesta erano stati sequestrati beni per 2 milioni e mezzi di euro. Le ipotesi di reato per questi nuovi indagati sono di concorso con Cuzzocrea, per più ipotesi di peculato e falso.

Gli indagati si presenteranno oggi in procura per essere interrogati dall’aggiunta Rosa Raffa e dalle pm Roberta La Speme e Liliana Todaro. Cuzzocrea, dopo le denunce del sindacalista della Gilda Paolo Todaro, era finito sotto inchiesta, poiché in quanto responsabile scientifico di numerosi progetti di ricerca affidati al dipartimento “ChiBioFaram”, si sarebbe appropriato di ingenti somme di denaro, utilizzando, a fini di rimborso spese, “documentazione contabile artefatta, gonfiata o non inerente ai progetti di ricerca scientifica”.