Messina, grave incidente: camion si ribalta, un ferito in codice rosso FOTO

Sul posto Polstrada e vigili del fuoco

Grave incidente stradale sulla tangenziale di Messina poco dopo le 15. Un camion che trasportava una grossa quantità di mattoni forati si è ribaltato mentre percorreva in uscita il tratto in curva dello svincolo di San Filippo, direzione Catania. Il conducente è stato trasportato in ospedale in codice rosso, estratto dai vigili del fuoco.

Strada chiusa

La carreggiata per permettere ai soccorsi di effettuare tutte le operazioni del caso è stata chiusa al transito. La dinamica del sinistro è al vaglio degli uomini della Polstrada