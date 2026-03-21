 Messina, insulti sessisti alla candidata sindaco Antonella Russo
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Messina, insulti sessisti alla candidata sindaca: solidarietà bipartisan

Hyerace (Pd): “Sono stati oltrepassati sistematicamente i limiti"
AMMINISTRATIVE
di
1 min di lettura

MESSINA – Insulti e attacchi, anche a sfondo sessista, hanno colpito sui social Antonella Russo, candidata sindaca del centrosinistra a Messina. I messaggi offensivi sono comparsi sulla sua pagina Facebook, scatenando una dura reazione politica.

Il segretario provinciale del Pd, Armando Hyerace, insieme alla presidente Valentina Martino, denuncia il clima sempre più acceso della campagna elettorale: “Sono stati oltrepassati sistematicamente i limiti. Non si tratta di episodi isolati, ma di un’escalation che va fermata”.

Solidarietà alla candidata arriva anche dagli avversari politici. Il sindaco dimissionario e ricandidato Federico Basile sottolinea che “gli attacchi personali e la violenza verbale non devono trovare spazio nel confronto democratico”.

Sulla stessa linea Marcello Scurria, candidato del centrodestra, che parla di episodi “raccapriccianti” e di atteggiamenti “antidemocratici e sessisti”.

Leggi qui tutte le notizie di Messina
Si parla di: ·

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI