Messina, insulti sessisti alla candidata sindaca: solidarietà bipartisan

Hyerace (Pd): “Sono stati oltrepassati sistematicamente i limiti"

MESSINA – Insulti e attacchi, anche a sfondo sessista, hanno colpito sui social Antonella Russo, candidata sindaca del centrosinistra a Messina. I messaggi offensivi sono comparsi sulla sua pagina Facebook, scatenando una dura reazione politica.

Il segretario provinciale del Pd, Armando Hyerace, insieme alla presidente Valentina Martino, denuncia il clima sempre più acceso della campagna elettorale: “Sono stati oltrepassati sistematicamente i limiti. Non si tratta di episodi isolati, ma di un’escalation che va fermata”.

Solidarietà alla candidata arriva anche dagli avversari politici. Il sindaco dimissionario e ricandidato Federico Basile sottolinea che “gli attacchi personali e la violenza verbale non devono trovare spazio nel confronto democratico”.

Sulla stessa linea Marcello Scurria, candidato del centrodestra, che parla di episodi “raccapriccianti” e di atteggiamenti “antidemocratici e sessisti”.