Messina, la Democrazia cristiana di Cuffaro entra in consiglio comunale

Due consiglieri hanno aderito, chi sono

MESSINA – Bagno di folla per Totò Cuffaro e i vertici del partito, a Palazzo Zanca una folla di amministratori ed iscritti della Democrazia Cristiana, ma anche tantissimi cittadini hanno accolto il presidente Cuffaro nella sala delle Bandiere per ufficializzare il ritorno della DC in consiglio comunale.

Dc, nuove adesioni

Il consigliere Caruso e il consigliere della terza circoscrizione Signorino vestono lo scudo crociato, segnando una nuova fase della politica messinese.

Alla presenza del segretario Totò Cuffaro, del presidente nazionale Grassi, del segretario regionale Stefano Cirillo, la democrazia cristiana fa il punto della situazione in vista delle grandi sfide del 2024 come le elezioni europee e le amministrative. Il partito dello scudo crociato è ormai una realtà ben radicata in tutta la regione e sembra destinato a superare ancora una volta le aspettative.

“Credo che sia sufficiente guardare a quante persone hanno voluto essere presenti qui oggi per capire la nostra forza”, dichiara Federico Raineri, coordinatore provinciale della DC a Messina.

“Veniamo premiati per il nostro modo di fare politica – aggiunge Raineri – che parte dal basso, dai problemi concreti dei territori e che con il dialogo porta a soluzioni concrete. Nel mio intervento ho voluto ricordare quanti amministratori locali abbiano fatto il loro ingresso nella DC nella provincia, cinquanta nel solo 2023 tra sindaci, assessori e consiglieri comunali. Siamo presenti in quasi tutti i 108 comuni della Provincia e continuiamo a crescere ogni giorno. Di questo ringrazio il gruppo dirigente di Messina che mi onoro di guidare, ma soprattutto il direttivo regionale e nazionale ed i nostri rappresentanti nel governo e nel parlamento regionale che ci permettono di portare ai territori ottimi risultati di buongoverno.

Nonostante gli attacchi dall’esterno ed il parere di chi ci sottovalutava – conclude – siamo qui come uno dei partiti più strutturati della Sicilia e in provincia. Siamo sulla strada giusta”.

Messina, tutte le notizie