Messina, l’ex rettore Cuzzocrea non va ai domiciliari

MESSINA – Il Tribunale del Riesame ha deciso: niente arresti domiciliari per l’ex rettore dell’Università di Messina Salvatore Cuzzocrea come aveva chiesto la procura messinese.
Ma al tempo stesso dopo il maxi-sequestro da oltre 2 milioni di euro i giudici hanno disposto nei confronti dell’ex numero uno dell’ateneo peloritano una misura interdittiva che gli vieterà di svolgere per un anno qualsiasi attività all’interno delle università italiane.
Secondo quanto stabilito dai giudici infatti non sussisterebbero al momento le condizioni per gli arresti domiciliari. Ma al tempo stesso hanno ritenuto opportuno un “allontanamento” di un anno da ogni contesto universitario per evitare il rischio di reiterazione delle condotte contestate o di eventuali interferenze con le indagini. Di fatto l’ex rettore non potrà ricoprire incarichi e svolgere attività didattiche o istituzionali. Ma neanche frequentare ambienti universitari fino a nuova disposizione dell’autorità giudiziaria.