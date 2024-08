Messina, madre e figlia ritrovate morte in casa: ipotesi e indagini

A dare l'allarme sono stati i vicini

MESSINA – Una tragica scoperta è avvenuta nella tarda serata di ieri nell’abitazione di due donne, madre e figlia, rispettivamente di 89 e 62 anni, al complesso Garden House in via del Fante, nel quartiere Annunziata.

Messina, madre e figlia morte in casa

I corpi delle due donne sono stati trovati senza vita, uno accanto all’altro, sul letto della loro camera. Secondo le prime stime, il decesso risalirebbe a diversi giorni prima del ritrovamento.

A dare l’allarme sono stati i vicini di casa, preoccupati per non aver visto le donne da giorni e per il cattivo odore che proveniva dall’appartamento all’ultimo piano.

I dubbi e le indagini

I vigili del fuoco e la polizia, intervenuti sul posto su segnalazione dei vicini, hanno purtroppo confermato i timori: le due donne erano già decedute da alcuni giorni. I corpi, ormai in avanzato stato di decomposizione, sono stati trovati sul letto, in quella che sembra essere stata una morte silenziosa e solitaria.

Oltre alle pattuglie delle Volanti, sul posto sono intervenuti i carabinieri e, in serata, anche gli agenti della Scientifica insieme al medico necroscopo per eseguire i rilievi di rito, che si sono protratti fino a tarda notte. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause del decesso e determinare con esattezza quando sia avvenuta la morte delle due donne. Probabilmente un malore per entrambe.