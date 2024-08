Messina, due donne ritrovate senza vita nella loro abitazione

La tragica scoperta

MESSINA- Un drammatico ritrovamento ha scosso in serata la comunità di Messina. I corpi senza vita di due donne, dalle prime informazioni sarebbero madre e figlia, sono stati trovati nella loro abitazione in via del Fante, nel quartiere Annunziata.

A lanciare l’allarme sono stati i vicini di casa, preoccupati dal fatto che non vedevano le due donne da diverso tempo e insospettiti dal forte odore che proveniva dall’interno dell’appartamento.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente il 118, i Vigili del fuoco e la Polizia. I soccorritori, dopo aver forzato la porta d’ingresso, hanno fatto la macabra scoperta all’interno della casa. Le autorità stanno ora conducendo indagini per risalire alle cause del decesso e chiarire cosa possa essere accaduto.

Al momento non sono state diffuse ulteriori informazioni ufficiali. La zona è stata transennata per permettere agli inquirenti di svolgere tutti i rilievi del caso e raccogliere elementi utili alle indagini.