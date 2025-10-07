 Messina, maltrattamenti nei confronti dell'ex: arrestato un 19enne
Messina, maltrattamenti nei confronti dell’ex: arrestato un 19enne

L'operazione dei carabinieri
CAMARO
MESSINA – Maltrattamenti nei confronti dell’ex convivente, arrestato un 19enne a Messina. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa da gip del Tribunale ed eseguita dai carabinieri. Il 19enne deve rispondere di “atti persecutori” e “maltrattamenti contro familiari o conviventi”, commessi ai danni di una giovane ragazza con cui aveva convissuto.

Il provvedimento cautelare scaturisce da un’indagine diretta dalla procura peloritana e condotta dai militari della stazione di Camaro, che ha consentito di documentare reiterate aggressioni – sia verbali, che fisiche – compiute dall’indagato, generando nella donna un grave stato d’ansia e timore per la propria incolumità.

