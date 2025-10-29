 Messina, manifestazione contro il Ponte sullo Stretto
Messina, manifestazione contro il Ponte sullo Stretto il 29 novembre

Verrà percorso il tratto di strada compreso tra piazza Castronovo e piazza Duomo
MESSINA – Sabato 29 novembre prossimo, a Messina, ci sarà un corteo contro il Ponte sullo Stretto. A organizzarlo è il “Comitato corteo No Ponte 29 novembre” che racchiude i comitati “No Ponte – Capo Peloro” e “Invece del Ponte”, lo “Spazio No Ponte”, la Cgil, il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra Italiana e altre associazioni locali e nazionali.

Si partirà alle 14 e verrà percorso il tratto di strada compreso tra piazza Castronovo e piazza Duomo. La manifestazione verrà presentata domani, alle 11.30, nel corso di una conferenza stampa che si terrà nella sala Caponnetto del Comune di Messina.

