Messina, muore uomo a 15 giorni dall’incidente che lo aveva coinvolto

PALERMO – Antonio Utano, 77 anni è deceduto al Policlinico di Messina per le gravi ferite riportate il 23 settembre scorso, quando è stato travolto da una moto in via La Farina a Messina mentre attraversava la strada. Le sue condizioni non hanno destato subito grande preoccupazione ma poi sono peggiorate.