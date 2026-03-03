 Messina, nuove adesioni al progetto a sostegno di Federico Basile
Messina, nuove adesioni al progetto a sostegno di Federico Basile Sindaco

Sono nuove figure del tessuto imprenditoriale e professionale della città
MESSINA – Prosegue il percorso di adesioni al progetto Messina 2026/2031 a sostegno di Federico Basile Sindaco, con l’ingresso di nuove figure del tessuto imprenditoriale e professionale della città che hanno deciso di affiancare, in modo diretto, l’azione amministrativa portata avanti in questi anni.

Si tratta dell’avvocato Mariana Carbone e dell’imprenditore Johnny Alleruzzo. “Presentiamo due persone che già contribuiscono al tessuto produttivo della città e che hanno scelto di rafforzare questo progetto con un impegno civico. Il messaggio è semplice: ognuno deve fare la propria parte per Messina. Questo modello sta funzionando, è sotto gli occhi di tutti, e deve continuare a produrre non solo sviluppo economico ma anche immagine e credibilità per la nostra città oltre i confini regionali e nazionali”.

Carbone: “Attraverso il dialogo si trovano rispose efficaci”

“Sono un avvocato e consulente legale, ma sono anche impegnata nella gestione di attività sul territorio, dal chiosco di Torre Faro al lavoro con gli operatori del mercato Muricello. Credo che gli eventi e le iniziative diffuse, non solo nel centro ma anche nelle periferie, abbiano dimostrato quanto possano incidere sull’economia reale della città. Ho visto concretamente come una rete di eventi culturali e sociali generi una rete economica che coinvolge tutti: ospitalità, servizi, ristorazione, commercio. Questo significa sviluppo e opportunità”, ha dichiarato l’avvocato Mariana Carbone.

“Le migliori soluzioni nascono anche dal confronto serrato. È attraverso il dialogo, talvolta duro ma costruttivo, che si trovano risposte efficaci. Ho scelto di tornare a Messina dopo esperienze a Bologna e Milano. Ho investito su me stessa e oggi scelgo di investire su questa città. I problemi esistono, ma per amore della propria terra si sceglie di restare e di impegnarsi”.

Alleruzzo: “Metterci la faccia è segno di responsabilità”

“Da anni lavoro con tanti giovani e vedo quanto sia doloroso assistere alla loro partenza verso altre città. Messina è una città bellissima, con grandi potenzialità soprattutto nel turismo. Metterci la faccia oggi significa assumersi una responsabilità e guadagnarsi la fiducia. Non prometto miracoli, ma garantisco impegno e coerenza”, ha spiegato Johnny Alleruzzo.

“Ho avuto modo di confrontarmi con l’amministrazione e ho trovato disponibilità e presenza costante. Questo mi ha convinto ad accettare. Credo che insieme si possano fare cose importanti per dare nuove opportunità alla città”.

