Messina, ecco le postazioni autovelox fino al 2 settembre

La comunicazione del Comune

1' DI LETTURA

MESSINA – Nuove postazioni autovelox a Messina. La polizia municipale ha attivato diverse postazioni lungo le strade più trafficate; i controlli saranno effettuati da, lunedì 28 agosto, a sabato 2 settembre.

Dove sono posizionati gli autovelox

Il controllo con autovelox interesserà alternativamente la Strada Statale 114 a Giampilieri; la Strada Statale 113 a Mortelle, Spartà, San Saba, Rodia e Casabianca; i viali Gazzi e Boccetta; e le vie Consolare Pompea, Garibaldi e Maregrosso/Franza.

Controlli anche col dispositivo ‘scout’

La Municipale di Messina proseguirà i controlli anche col dispositivo ‘scout’, che rileva le infrazioni per quanto riguarda i divieti di sosta. Sarà monitorata la Strada Statale 114, nel tratto tra il bivio Zafferia e la rotatoria “Alfio Ragazzi”; via Marco Polo; viale S. Martino, da villa Dante a piazza Cairoli; via Industriale (tratto Samperi – S. Cecilia); via La Farina, tra le vie S. Cosimo e Cannizzaro; piazza Duomo (isola pedonale); viale della Libertà, tra Giostra e Prefettura e tra rotatoria Annunziata e Giostra; viale Boccetta, dal corso Garibaldi al viale Principe Umberto; corso Garibaldi, nel tratto Prefettura – Cairoli; via T. Cannizzaro, tra il corso Cavour e il viale Italia; e piazza della Repubblica.