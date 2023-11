Messina, percezione indebita di fondi agricoli Ue: sequestro da 97mila euro

Le indagini della guardia di finanza

MESSINA – La Guardia di finanza ha denunciato a Messina un imprenditore responsabile di indebita percezione di finanziamenti comunitari nell’ambito della Politica agricola comune (Pac) e ha eseguito il sequestro preventivo ai fini della confisca, del valore di circa 97 mila euro.

La truffa sarebbe stata messa in atto dall’imprenditore agricolo nei confronti del Feaga (Fondo europeo agricolo di garanzia) e del Feasr (Fondo europeo agricolo sviluppo rurale). Nelle campagne dal 2017 al 2018 l’imprenditore aveva percepito risorse comunitarie non spettanti per un importo di circa 97 mila euro, presentando pratiche per terreni agricoli con falsi contratti di affitto, riconducili a persone terze ed estranee alla dichiarata concessione in affitto.