Messina, tensione tra manifestanti e polizia al corteo dei No Ponte

MESSINA- Momenti di tensione, a Messina, durante il corteo dei No ponte. I manifestanti hanno sfilato tra striscioni, carri allegorici e musica, esprimendo il loro dissenso verso il progetto, quando, mentre erano diretti al Palacultura, la polizia ha effettuato una carica di alleggerimento per disperdere i manifestanti, all’incrocio tra Via XXIV Maggio e viale Boccetta.

Dopo pochi minuti la situazione è tornata alla normalità. Le forze dell’ordine continuano a presidiare la zona.

La solidarietà di Salvini agli agenti

“Solidarietà alle donne e agli uomini delle Forze dell’Ordine, che oggi a Messina sono stati aggrediti da violenti scesi in piazza per dire No al Ponte sullo Stretto”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.

“Chi non ha argomenti, sceglie la violenza – ha aggiunto -. Noi abbiamo scelto di rilanciare l’Italia, modernizzandola da Nord a Sud, e non ci faremo intimidire da vandali che attaccano i poliziotti e imbrattano le città”.

Nino Germanà, commissario della Lega in Sicilia e segretario della Commissione Infrastrutture a Palazzo Madama: “Bombe carta, fumogeni, mezzi dei carabinieri e muri imbrattati: perché quando non ci sono argomentazioni valide per difendere le proprie tesi, si ricorre alla violenza e all’inciviltà. Sono fiducioso sulla capacità delle forze dell’ordine, affinché si individuino i responsabili e scattino fermi e misure di sicurezza”.